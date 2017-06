Hells Angels-medlem dømt for vold

Da saken var oppe i Hedmarken tingrett i forrige uke nekta 47-åringen straffskyld. 25-åringen som var medtiltalt i saken påtok seg all skyld og sa en tredje person var med på voldshandlingen. Nå er begge dømt til fengsel, skriver Hamar Arbeiderblad.

Fotballspilleren Franck Semou på HamKam ble overfalt da han var på veg fra trening 30. september 2016.

Overrasket og skuffet over dommen

Både aktor Magnus Schartum-Hansen og bistandsadvokaten til Semou, Helge Hartz, er godt fornøyd med dommen som er i tråd med aktors påstand.

47-åringen som nå er dømt til tre og et halvt års fengsel er derimot overrasket og skuffet over dommen.

– Han forventet at han skulle bli frikjent. Det er stor sannsynlighet for at han kommer til å anke saken. Han har foreløpig ikke tatt stilling til det, men det er høy straff og han mener det er en feil straff. Da er det grunnlag for anke, sier forsvarer Geir Michael Enberg Jesinsky.

Ankefristen er 14 dager.

– Vi er fortsatt på jakt etter å finne motivet bak handlingen. Vi får se om det kommer en anke og vi vil vurdere ytterligere etterforskning i saken, sier Schartum-Hansen

HamKam-spiller slått med hammer – politiet etterforsker saken

SLÅTT ETTER TRENING: Ham Kam-spilleren Tanoh Franck Semou ble overfalt av to menn rett etter trening i fjor høst. Foto: HamKam

Semou ble overfalt like ved Briskeby stadion av to menn, den ene holdt han fast mens den andre slo han i hodet flere ganger. Semou fikk vridd seg løs og løp tilbake til Briskeby der han fikk hjelp til å komme seg til sjukehuset. Han ble behandlet for kraniebrudd noe som førte til lengre tids sjukmelding.

Flere vitner

Det var flere vitner til hendelsen i tillegg til at to menn i en bil var fanget opp av overvåkingskameraer rundt Briskeby i tiden før Semou ble overfalt. Men bildene viser ikke klart hvem det var som satt i bilen. Etter sporing på bilen som ble observert ble to menn fra Danmark, begge med Hells Angels tilknytning, pågrepet for overfallet. 25-åringen ble pågrepet i København, han er ikke HA-medlem men har fortalt i retten at han er venner med dem. Den andre, en 47-åring som har vært fullverdig medlem av HA i mange år, ble pågrepet i boligen han har i Sverige.

Begge nektet først å ha noe med saken å gjøre, men ble utlevert til Norge og varetektsfengslet i oktober. Først to dager før rettssaken startet 6. juni innrømmet den yngste at han var den ene som overfalt Semou. I retten forklarte han at det var for å hevne en kamerat av seg i Danmark, som hadde ei datter som skal ha blitt utsatt for vold av Semou for 6 år siden.

Dansker tiltalt for grov vold mot HamKam-spiller

HA ga alibi

Han sa at den andre tiltalte, Hells Angels-medlemmet, ikke var med på voldshandlingen. De to hadde kjørt sammen fra København, fordi HA-medlemmet skulle besøke «brødre» i Hells Angels Hamar. Og at de plukket opp en tredje person på en eller annen bensinstasjon mellom svenskegrensa og Hamar som var med på voldshandlingen. Men han kunne ikke huske annet enn fornavnet til tredjepersonen. Politiet har heller ikke funnet fram til personen.

To medlemmer av Hells Angels Hamar vitnet i retten og forklarte at 47-åringen var innom klubblokalet deres kvelden overfallet skjedde. Ingen av dem husket nøyaktig når han kom og dro, men de trodde han var der nøyaktig da Semou ble overfalt.