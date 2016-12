Helgesen innkaller til ulvemøte

– Situasjonen som har oppstått, gjør det naturlig å samle forlikspartene i Stortinget for å drøfte saken. Jeg inviterer derfor forlikspartene på Stortinget til et møte i Klima- og miljødepartementet, sier Vidar Helgesen til NTB.

Det er Høyre, Ap, Frp og KrF som står bak ulveforliket og som er invitert til møtet i departementet rett over nyttår.

Krevende situasjon

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet bestemte i forrige uke at skadepotensialet ikke er stort nok til at fire ulveflokker i Hedmark kan skytes, noe som skapte både jubel og raseri. Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

– Vi står overfor en krevende situasjon i forvaltningen av ulv. Ulvebestanden ligger nå over Stortingets bestandsmål. Rovviltnemndene åpnet nylig for lisensjakt på inntil 32 ulv i fire ulverevir i Hedmark, og i disse konkrete sakene er det ikke hjemmel for lisensfelling av ulv, understreker Helgesen.

– Norge er en rettsstat, fastslår Helgesen og gjentar at behandlingen av klagesakene må følge norsk lov vedtatt av Stortinget, samt internasjonale avtaler som Stortinget har vedtatt at Norge skal slutte seg til.

Lav terskel og kompensasjon

Regjeringen legger til grunn for sitt arbeid at rovviltforliket i Stortinget skal følges opp, og bestandsmålet ligger fast. Etter rabalderet varsler imidlertid regjeringen flere tiltak for

å blidgjøre de største ulvemotstanderne. Eventuelt skadepotensial i beiteprioriterte områder som følger av et høyere antall ulv i ulvesonen, skal nå dokumenteres.

Regjeringen vil også sørge for høy beredskap og framholder at terskelen for å felle ulv i situasjoner der et tilstrekkelig skadepotensial finnes, skal være lav. Terskelen for felling av ulv kan imidlertid senkes ytterligere i forkant av beitesesongen i prioriterte beiteområder. Dessuten ser regjeringen nå på muligheten for å gi økonomisk

kompensasjon for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Den vil også vurdere ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.

Bråk

Mens de grønne partiene på Stortinget var storfornøyd med ulvemeldingen, var det harme på Hedmark-benken og ikke minst hos Høyres regjeringspartner Frp. Stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen og Jan-Henrik Fredriksen kalte det slett håndverk av Helgesen.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte at alt lå til rette for å godkjenne ulvejakten, men at regjeringen ikke kunne godkjenne felling når skadepotensialet ikke ble vurdert som stort nok.

– Da har ikke regjeringen noe valg. Regjeringen er pliktig til å følge norsk lov og internasjonale avtaler, skrev Solberg på sin Facebook-side.

I ettertid har Hedmark Høyre opplevd et ras av utmeldinger. Hedmark-representanter på Stortinget har krevd omkamp, mens Frp har krevd oppvaskmøte. Det får de 4. januar.