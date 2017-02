I formiddag la Erik Lien (16) fra Røros ut på de vel 20 milene i konkurranse med 14 andre i juniorklassa i Femundløpet.

I fjor ble han nummer fire.

– Målet i år er først og fremst å fullføre. Så får vi se hvilken plassering det blir, sier han.

Går det bra framover, ser han ikke bort fra at han vil satse videre.

Trening

Og få kjenner terrenget bedre enn Erik, som bor et steinkast fra startstedet på Røros. Femundløpet og miljøet betyr mye for han.

– Det er klart at Femundløpet betyr mye. At en kjører oppover Kjerkegata her og at det er så lokalt betyr mye, sier Erik.

Det samme gjør trekkhundmiljøet på Røros hvor mange ungdommer med og drar på turer sammen. Men viktigst er hundene.

– Det er vennskapet og det de gir tilbake. Det gir lyst til å kjøre med den gleden de gir.

Det gjør at han bruker mange timer på dette.

KLAR: Erik Lien på start. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Bruker mange timer

Det gjør også bestefar Magne Lien.

– Det er nok jeg som bruker mest tid på treninga, ler han.

Han har drevet med hundekjøring siden 1994 og dette er hans store lidenskap. Derfor syns han det er artig at barnebarmnet har fått den samme interessen.

– Vi trives mest på turer i Femundmarka når vinteren lir på. Det er alle de fine turene jeg tenker på når jeg står i hundegården og plukker skit, forteller han.

Og han skal følge barnebarnet under hele det vel 20 mil lange løpet. Han er handler.

– Jeg vil være på sjekkpunktene og gi råd om fôr og rutiner. Det kan bli glemt når en er litt hissig i toppen, sier bestefar.

Juniorene er ventet å komme i mål lørdag ettermiddag. Totalt stilte 110 til start i årets Femundløp som også er NM for juniorene og i F 600.

Gode forhold

Daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvold tror at kjørerne ski få en fantastisk tur.

– Det er fantastiske temperaturer og det blir måneskinn.

Ifølge Kokkvold er juniorene, flere som førstegangskjørere, godt forberedt.

– Den yngste er 14 år. De har vært igjennom kurs og de kommer fra hundekjørerfamilier.