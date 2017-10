I fjøset har bonden på Rena 220 vinterfora sau, om vinteren brøyter han snø og kjører skiløyper. Nå har Knut Løvlien bestemt seg for å satse på røye-oppdrett.

– Vi trur det er et stort inntektspotensiale, sier Løvlien.

Sammen med broren Tom, vil han bygge et fiskefjøs på 600 kvadratmeter. Han vil begynne i det små, og satser på 30 - 60 tonn i starten, men gradvis håper han at fisk vil bli den nye hovednæringa på garden.

Oppdrettsnæringa øker på land

KRYPER PÅ LAND: Innlandsbønder har gode forutsetninger for å gjøre det bra som fiskeprodusenter, mener professor Torbjørn Trondsen ved Norsk fiskerihøyskole. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Næringa kryper på land, mener professor ved Norsk fiskerihøyskole, Torbjørn Trondsen.

Professoren ser at fiskesykdommer som lakselus og forurensing som har gitt tøffere krav til oppdrettsanleggene i sjøen, har gitt mindre lønnsomhet for den sjøbaserte oppdrettsnæringa.

Landbaserte anlegg, er lukkede systemer som gir større kontroll på både utslipp og sykdommer. Anleggene vil være dyrere å bygge, men gevinsten med mindre driftskostnader vil gjøre at det likevel lønner seg, ifølge Trondsen.

Oppdrettsnæringen nøkkeltall, SSB 2016 Matfisk (tonn) Andel prosent Verdi (mill) prosent I alt 1 328 027 100 -3,8 63 854 36,3 Laks 1 235 263 93 -5,2 59 943 34,9 Regnbueørret 87 523 6,6 19,9 3 675 65,5 Røye 333 0 28,1 19 23,0 Torsk - - - - - Kveite 1 461 0,1 17,4 162 13,3 Skalldyr 2 767 0,2 -0,2 24 -17,0 Andre fiskearter - - - - -

– Bønder kan produksjonsdyr, og her er det bare å vri kunnskapen over på fisk, mener Trondsen. Han trekker fram at slammet fra fisken også blir god gjødsel til annen produksjon.

Initiativtaker: – Kan bli like stort som skogbruk

Knut Løvlien er en av 20 bønder i Hedmark som vil satse på oppdrett av røye.

INITIATIVTAKER: - Vil bygge noe nytt som kan gi arbeidsplasser til Innlandet, sier Knut Larsen, administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark. Foto: Jorun Vang / NRK

Da myndighetene ga muligheten til å drive oppdrett på land, så administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark, Frank Larsen muligheten også for innlandsbønder til å bli en del av det norske fiskeeventyret.

– Markedet er der, prisen er høy, og vi har alle forutsetninger for å lykkes, sier Larsen.

Han mener dette kan bli en ny næring på linje med skogbruk. For å komme dit må de vokse til 30.000 tonn røye innen 2030.

Han viser til nabolandene våre, for å vise at det går an. På Island produserer de 7000 tonn røye i året, og eksporterer til USA. I Sverige tar hjemmemarkedet unna de 3000 tonnene de produserer.

I et nedlagt settefiskanlegg i Rena-elva, starta kunnskapsparken avl på røye. Når de første anleggene står klare rundt i fylket skal supereksemplarer basert på lokale røye-stammer være klare til levering.