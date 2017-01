– Vi har gitt en kort uttalelse som er en klar marsjordre som sier at vi forventer handling, sier Kristian Tonning Riise.

Unge Høyre-lederen er Hedmarks toppkandidat før høstens stortingsvalg og sammen med den sittende representanten, Gunnar A. Gundersen presenterte han en uttalelse som et samlet fylkesparti står bak.

Ulveforliket er ikke veiledende. Vi forventer at bestandsregulering iverksettes innenfor sona i løpet av vinteren. Hedmark Høyre

Ingen debatt

SAMLET: Stortingskandidat Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen og fylkesleder Lise Berger Svenkerud står samlet bak kravet om at ulveforliket må følges opp. Foto: Knut Røsrud / NRK

Det ble ingen debatt om temaet under helgas årsmøte. Rett og slett fordi fylkespartiet er samlet.

– Derfor prioriterer vi å snakke om andre saker som er viktige for oss inn i valgkampen, sier fylkesleder Lise Berger Svenkerud.

Hun legger ikke skjul på at rovdyrdebatten har satt en støkk i partiet den siste drøye måneden. 60 medlemmer har meldt seg ut av partiet og kritikken har vært massiv.

– Dette er en konfliktsak som har ridd Hedmark Høyre i 40 år, og vi skulle ønske vi hadde fått en avklaring før jul, men vi er altså enige i denne saken. Derfor kom vi med denne korte uttalelsen som slår fast hva vi mener og forventer, sier hun.

– Polerer distriktsprofilen

I OSLO: Distriktsrepresentanter fra Høyre deltok i protest mot regjeringas ulvepolitikk. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kristian Tonning Riise, Lise Berger Svenkerud og Gunnar A. Gundersen er alle fornøyde med den korte uttalelsen årsmøtet har kommet med.

– Dette er et viktig signal for Gundersen å ha med seg tilbake på Stortinget. Vi forventer at alle steiner snus for å iverksette det forliket vi alle har vært enige om, sier Tonning Riise.

De håper på sikt at saken kan styrke partiet, fordi de mener den kan være med og blankpolere Høyres distriktsprofil. På den andre siden er de helt klare på at striden må løses.

– Konflikten bidrar til å skape misnøye og den har blitt et bilde på arroganse – ovenfra og ned – fra Klima- og miljødepartementet og ned til de som er berørt, sier Unge Høyre-lederen.

– Hva forventer du at partiledelsen gjør nå?

– Jeg forventer at Helgesen får beskjed om at ulveforliket skal gjennomføres. Det er ikke mulig å gi et tydeligere signal enn det vi har gjort.

– Hva om det ikke skjer?

– Det vil jeg ikke spekulere i nå. Jeg tror regjeringa har sett at saken har så stort skadepotensial for partiet at noe må gjøres.