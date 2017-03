Havnet på taket

Det har vært to utforkjøringer i natt. To personer ble kjørt til legevakta for en sjekk etter å ha kjørt av fylkesvei 51 ved Rogne i Øystre Slidre. En bil havnet på taket på fylkesvei 213 på Brøttum i Ringsaker. Ingen ble alvorlig skadet.