Har satt av tid til draps-rettssak

Gjøvik tingrett har satt av to uker i juni til en mulig rettssak mot de tre som er siktet for drapet på Dokka-mannen Nils Olav Bakken. Det gjenstår fortsatt flere avhør og politiet vil gjøre en rekonstruksjon av drapet før saken er klar for retten.