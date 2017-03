Har mottatt Johaug-anke

FIS har bedt om en «rimelig forlengelse» av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett (CAS) om anken den har mottatt.

– FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir "rimelig forlenget", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.