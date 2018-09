Har kontroll over brannen i industribygg

Det er selskapet Bakehuset AS som holder til der, og ni ansatte var på jobb søndag. Administrerende direktør Øystein Halvorsen var søndag på vei til Brumunddal for å se på skadene og møte de ansatte. Han opplyser at brannen skal ha startet i et heveskap.

– Brannen startet i et heveskap under produksjon av pølse- og hamburgerbrød. Det har vært en kraftig røykutvikling. Men vi har heldigvis fått bekreftet at det ikke er noen ansatte som er skadet. Det er tross alt det viktigste, sier han.

Bakehuset AS er et heleid selskap under NorgesGruppen. Ved avdelingen i Brumunddal jobber det ca. 70 ansatte. Halvorsen sier de allerede har satt i gang ekstra produksjon andre steder for å kompensere, men at det likevel kan bli redusert levering av varer til butikkene i morgen.

SLUKNINGSARBEID: Brannvesenet er på stedet med flere stigebilder og redningsfolk og jobber på spreng for å slukke brannen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ba folk holde seg innendørs

Den første meldingen om brannen kom ved 14.30 søndag. Det var da kraftig røykutvikling på stedet, og bygget var overtent.

Klokka 16.30 opplyste politiet at brannvesenet hadde fått kontroll, selv om det fortsatt brant i bygningen. Det skal ikke ha vært fare for spredning til andre bygninger.

Store mannskaper fra brannvesenet rykket ut til industribygget som ligger i Jemtlandvegen i Brumunddal. To stigebiler ble benyttet for å komme over bygget og spyle vann inn i bygningen.

En periode oppfordret politiet beboere om å lukke vinduer og holde seg innendørs. Man undersøkte også om det var eksplosjonsfare, men ingen ble evakuert.

Også politiet sa søndaf at brannen startet inne i bakeriet.

– Vi har ikke fullstendig klarhet i hva som har skjedd, men det er i produksjonsavdelingen det har begynte å brenne. Nøyaktig arnested vet vi ikke per nå, sier innsatsleder i Brumunddal Kjetil Jakobsen til NRK