Har jobba som lærer i sytten år – nå får han ikke jobb

– Døra er stengt for meg. Jeg får ikke jobb i verken barne- eller ungdomsskolen fordi jeg har blitt definert som ukvalifisert, sier Straume.

Det var i 2015 at læreren tok på seg et annet prosjekt og forlot jobben på en ungdomsskole i Stange.

Når han bestemte seg for å returnere til læreryrket han likte så godt, var det ikke lenger noen jobb å få. Selv om han har lærerutdanning og har jobbet som lærer i ti år.

Det er fordi han ikke har 60 studiepoeng i engelsk og matematikk som regjeringa satte som krav for at lærere skulle få undervise på ungdomsskolen.

De nye reglene som kom i 2014 krevde at lærere måtte ha 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å være lærer på barneskolen, og 60 studiepoeng i de samme fagene for å undervise ungdomsskoleelever.

– Avskiltet 33 000 lærere

SV-leder Audun Lysbakken gikk i Politisk Valgkvarter i går ut mot kunnskapsministeren og kalte regjeringens politikk en «lærerfiasko».

UT MOT REGJERINGEN: Audun Lysbakken er ikke fornøyd med regjeringens skolepolitikk, og kaller det en lærerfiasko. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Venstre og Høyre sammen har på punkt etter punkt ført en politikk som forsterker de her problemene, de har avskiltet 33 000 erfarne lærere og vi risikerer at mange av de forsvinner ut av yrket, sa Audun Lysbakken i Politisk Valgkvarter.

Straume hadde håpet politikerne som fikk dette igjennom ville snu, men sier at det ser lite sannsynlig ut.

– Jeg hadde jo håpet at de partiene på Stortinget som har gjort dette mot over 30 000 lærere skulle snu. Men nå ser det ikke ut som verken Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet eller Venstre vil snu, sier Straume.

– Viktig med faglig oppdatering

Henrik Asheim (H) sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og skal vikariere for kunnskapsministeren fra 15. september sier at dette viktig for å heve kompetansen i yrket.

– Det vi har sagt er at innen ti år skal lærere som har undervisning i norsk, engelsk og matematikk ha fordypning i de fagene. Det er fordi den kompetansen lærerne har, har noe å si for hvor god undervisningen blir, sier Asheim til NRK.

VIKTIG OPPDATERING: Henrik Asheim (H) mener det er viktig med faglig oppdatering underveis i alle yrker – også i læreryrket. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Ifølge Asheim har hver femte mattelærer null studiepoeng i matematikk. Det mener han kan gå ut over undervisningen.

– Jeg tror det finnes mange gode lærere som ikke har disse studiepoengene, men jeg tror at utdanning virker, og jeg tror det har noe å si i alle yrker at man oppdaterer seg underveis, sier Asheim.