Har funnet opp brannsikker ladekabel

Ladekabelen begynner å pipe og kutter strømmen når den blir for varm.

– Folk flest lader jo telefonen og iPaden om natta, selv om de vet at det kan være brannfarlig, så dette er en teknisk løsning som kan redde liv, mener de to.

Andreas Gaarder og Stig Werner Brusveen jobber til daglig på Nammo på Raufoss med utvikling av raketter og annet forsvarsmateriell. De har jobbet sammen i mange år og ideen om en brannsikker mobillader fikk de i lunsjpausa en dag. Nå har de utviklet den brannsikre laderen og startet firmaet Design by Sense.

Teknologien i ladekabelen sørger for at den kutter strømmen og piper når den blir for varm. Foto: Elin Fossum

Andreas forteller at løsningen i all hovedsak er kjent teknologi som er anvendt på en litt annen måte. Og han mener det er helt udiskutabelt at produktet har livets rett.

– Folk blir oppfordret til ikke å lade om natta, men det er ikke så lett å følge det og statistikken viser jo at folk gjør det, sier Andreas Gaarder.

Nå har de søkt patent på oppfinnelsen sin og håper å kunne sette laderne i produksjon så fort en finansiering er på plass.

Ikke mange mobilbranner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er positive til ladekabelen, men sier at det faktisk er ganske få branner som starter i mobilladere og mobiltelefoner.

– Det er veldig positivt at det jobbes med brannsikkerhet på produktnivå. Alt som bidrar til å gjøre verden tryggere i forhold til brann er positivt, sier Hans Kristian Madsen, som er fungerende avdelingsdirektør i brann- og redningsavdelingen i DSB.

Men han kan fortelle at bare tre av nesten 2000 bygningsbranner hittil i år har en tilknytning til mobiltelefoner. Av 3011 bygningsbranner i fjor hadde bare fire direkte tilknytning til mobiltelefoner.

Fungerende avdelingsdirektør i DSB, Hans Kristian Madsen er positiv til alle produkter som kan bedre brannsikkerheten. Foto: Oddmund Risæter Haugen / NRK

Madsen advarer likevel mot å lade om natta.

– Det er veldig fornuftig å følge med på utstyret sitt, ikke overbelaste kursene og ikke lade om natta, sier han.

Produseres på Gjøvik

Andreas Gaarder og Stig Werner Brusveen mener det må være et marked for de brannsikre laderne og er klare til å sette dem i produksjon. Det skal skje lokalt, hos Topro Elektronikk på Gjøvik.

– Det er viktig at vi satser på lokale krefter og slår et slag for elektronikkbransjen i Norge. De har tatt godt imot oss og håndtert oss som privatpersoner veldig profesjonelt, sier Stig Werner.