Håper på ulvejakt i år

Den nye naturmangfoldsloven skal åpne for lisensfelling, også der det ikke er påvist at ulven har et skadepotensial. Det mener leder i Norges Jeger- og fiskeforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems, er helt riktig.

– Det er jo dette vi har kjempet for hele tiden, så vi ser på dette som et positivt signal. Men nå er det viktig at det blir fortgang i saken for nå ligger bestandsmålet av ulv på over det dobbelte av hva Stortinget har vedtatt.

Høringsfristen er satt til 27. februar, så det kan virke som det er flere enn Gjems som ser det som hensiktsmessig å få opp farten. Han er usikker på om det vil bli ulvejakt i år, men mener at dette er noe som må på plass.

– Vi har jobbet hardt for å legge trykk på saken, men vi vet at lovprosesser kan ta tid. Derfor er det viktig at det kommer ordninger som gjør at vi kan få til jakt på ulven, også på kort sikt, sier Gjems.

Knut Arne Gjems ser positivt på lovendringsforslaget. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Mye unødvendig bråk

Ståle Støen i Småbrukarlaget mener Vidar Helgesen og Miljødepartementet burde forutsett alt bråket som har oppstått rundt ulvesaken.

– Dette er et skritt i riktig retning og det viser at det har vært utrolig mye unødvendig støy. Departementet har lagt mye prestisje knyttet til saken, men jeg håper at de har lært at det er dumt å hisse opp bygdefolket i ulvepørsmål.

Reidar Åsgård var nestleder i Rovviltnemda i Hedmark. Medlemmene valgte å legge ned vervene sine da de mente departementet gjorde det umulig å utføre jobben. Åsgård ser muligheten for at de nå kan gjennoppta arbeidet.

– Stortinget har kastet ut ei livbøye til statsråden og den har han brukt. Nå nærmer vi oss praktiseringen de har i Sverige og det er bra. Hvis rovviltnemnda er gitt et vettugt handlingsrom og vi kan forsikre oss om at vi kan stole på Stortingets ulveforlik, er vi innstilt på å gjøre jobben vår.

Håper på ro

Høyre har fått mye pepper i ulvesaken, ikke minst fra politikere i egne rekker. Leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud, har kritisert sitt eget parti i måten Høyre har opptrådt på i saken. Nå håper hun den kan få en rask løsning og skape ro i rekkene.

– I utgangspunktet høres dette ut som en konstruktiv tilnærming til debatten vi har hatt i det siste. Det er veldig bra at alle forlikspartiene og Venstre stiller seg bak dette forslaget. Jeg vet ikke om dette er nok, men det er en god inngang for å løse problemet, mener hun.