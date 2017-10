Hannah vant Toneprisen 2017: – Helt uvirkelig

Hannah Veslemøy Narvesen – slagverk

Arrows & Loops av Ari Hoenig

Akkompagnatører: Henrik S. Dalen - kontrabass,

og Martin Sandvik Gjerde -piano.

Fredrik Segelstad – gitar og vokal

Between the Lines (tekst/komp: F. Segelstad)

I’ll be Fine (tekst/komp: F. Segelstad)

Akkompagnatør: Viktor Balch Barth på gitar på begge låtene.

Espen Langseth Folkestad – gitar og vokal

Timelaps (solo). Tekst/komp: Espen og Simen Langseth Folkestad

Please don’t make this Road go Home Tekst/komp: Espen og Simen Langseth Folkestad

Akkompagnatører: Simen Langseth Folkestad på gitar/koring og Andreas Rukan på bass/koring

Eir Vatn Strøm – folketoner (solo)

Den svalande vind, etter Unni Løvlid

Folkestadvisa, etter Unni Løvlid

Fabrice Bligoud Vestad – klassisk piano

Jeux d’eau av Ravel

Mercutio fra Romeo og Juliet av Prokofiev

Oskar Hermann – klassisk tuba

Sonate i F av Benedetto Marcello (4 satser) Akkompagnatør: Sigstein Folgerø på piano.