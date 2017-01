Han tenker på dødsulykka hver dag

«Da lysa fra lastebilen treffer inn i volvoen, ser jeg at samtlige jeg rakk å se satt å skreik. De visste det ville gå galt. For øvrig et syn og bilde jeg aldri vil glemme».

Dette skriver Broren Martinsen i et Facebook-innlegg om ulykka som skjedde på E16 i Ryfoss i Valdres den 19. januar 2007. Han var på vei fra Oslo til Bergen, klokka nærmet seg midnatt, det var 20 minus og speilblanke veier. Han kjørte ekstra forsiktig den kvelden fordi det var så glatt, likevel var Volvoen med fem ungdommer maktesløs mot en semitrailer på 45 tonn.

– Opplevelsen var veldig sterk, mange inntrykk, mye som skjedde på en gang. Jeg hadde mange spørsmål i hodet. Hvor mange er det i bilen? Går det bra?, sier Broren når han beskriver øyeblikket da ulykka skjedde.

«Da jeg gikk rundt lastebilen så jeg det ingen vil se. Det så ut som jeg sto parkert oppå den stakkars 240’n. Jeg kjenner det går en kald gufs nedover ryggen. (...) Da høres lyden av mennesker som ikke klarer å puste. (...) da skjønner jeg virkelig at dette er ille».

Deltok i begravelsen

En gutt på 17 år og ei jente på 15 mista livet den skjebnesvangre kvelden. Ungdommene hadde vært på konsert i Vang. Da ambulansepersonell, politi, ambulansehelikopter, brannvesen og kriseteam kom til stedet, ble Broren godt ivaretatt.

– Jeg fikk veldig god oppfølging. Lensmannen kom og tok seg av meg, og prata med meg, forteller Broren.

Han fikk avklart der og da at det ikke var noe han kunne ha gjort for å unngå ulykka. Den da 25 år gamle yrkessjåføren fikk beholde førerkortet og er fortsatt i samme yrke i dag.

Sammen med lensmannen og kriseteamet møtte han opp i begge begravelsene. Familiene til de omkomne lot han få være til stede, det var en sterk og tøff opplevelse.

«Jeg vil aldri glemme da vi reiste oss da kisten skulle bæres ut. Dette var en 15 år gammel jente. Når jeg reiste meg fikk jeg øyekontakt med faren hennes, han strakk ut armen å la den på skulderen min. Klemte på en måte som det ikke var hat i. Et trygt og tilgivende blikk. Det var da jeg knakk. Det var da jeg skjønte hva som skjedde da kom virkeligheten.»

Lys og blomster

Hvert år den 19. januar legger Broren ned blomster og tenner lys ved ulykkesstedet. I år valgte han også å dele sin historie på Facebook.

– Jeg skrev dette for å gi andre yrkessjåfører en tankevekker om hvor fort gjort det er å havne i ulykker, sier Broren om hvorfor han valgte å dele teksten.

Dessuten er ulykker noe flere i hans yrkesgruppe opplever.

– Men det blir aldri prata om, sier han.