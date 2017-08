Han er den eneste i Norge som dyrker quinoa

Quinoa er en søramerikansk plante, der frøene har vært i bruk som mat i flere tusen år.

Hittil har den kun vært tilgjengelig som importert vare i Norge, men nå vil Jardar Røhr-Godø i Ringsaker i Hedmark selge egendyrket quinoa på det norske markedet.

– Hvordan går det med hippiematen?

– Mange er nysgjerrige, mens andre er mer i det spøkefulle hjørnet og lurer på «hvordan denne hippiematen smaker», og hvordan det går i ugressåkeren, smiler Jardar Røhr-Godø.

HAR FORSKET PÅ QUINOA: Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved Norsk senter for økologisk landbruk. Foto: Anita Land / Norsøk

Ekspertene mener at norskprodusert quinoa har et stort potensial.

– Frøene er blitt svært populære, og de siste årene har det flere ganger vært tomt for quinoa i Norge, sier rådgiver Susanne Friis Persen ved Norsk senter for økologisk landbruk.

I 2015 og 2016 gjorde hun feltundersøkelse med dyrking av åtte ulike quinoa-sorter i Norge. Resultatene viste blant annet at det krever gode kunnskaper og forberedelser for å lykkes.

– Et fullverdig måltid

– Det er veldig bra at Røhr-Godø går foran og viser veg. Jeg mener at quinoa har muligheten for å lykkes i det norske markedet.

– Men mange klager over prisen?

– Ja, men mange har også et annet perspektiv og sammenligner "verdien" med kjøtt, fordi det er så næringsrikt og bidrar til et fullverdig måltid.

TESTER GRØTEN: Jardar Røhr-Godø og Ina Marie Nyfløt. Foto: Anne Næsheim / NRK

Quinoa-grøt

Gründer Ina Marie Nyfløt har gjort avtale med Røhr-Godø om å lage en grøt av quinoa. Den skal snart markedsføres.

– Jeg har en stor lidenskap for plantebasert mat, som er bra for miljøet og bra for kroppen. Da trenger vi flere proteinrike planter som quinoa, sier Nyfløt.

Jardar gir godkjenningsstempel til grøten som Ina Marie har laget.

– Man kjenner at det er mye mat i denne grøten, og den er passe søt.

Samtidig legger han ikke skjul på at det er utfordringer med driften.

– En regntung høst kan i verste fall ødelegge hele avlingen. Men jeg er optimist og tror at det går bra. I fjor hadde vi en flott avling.