Ransforsøk med kamphund

To menn i 30-årene er pågrepet mistenkt for trusler om ran av en 17 år gammel gutt i Gjøvik sentrum lørdag kveld. Ifølge politiet truet de to med å bruke en kamphund mot gutten, som klarte å løpe vekk. De to mennene er kjent for politiet fra før.