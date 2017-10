Hamar kan være stolte over de blågule draktene som troner tabellene samtidig, og med opprykk også for HamKam, kan Hamar trygt kalle seg for idrettsbyen igjen.

Gul-blå suksess

Etter seieren mot Byåsen 11. oktober, og Vipers tap mot Tertnes, inntok Storhamars håndballjenter tabelltronen, og siden har de blitt der. Med syv spilte kamper så langt i sesongen, og ingen tap, kan man spørre seg hva årsaken til suksessen er.

– Først og fremst har vi en mye bredere stall i år etter vi har signert mange gode spillere, og det merkes. Og så jobbet vi godt i oppkjøringa og nå underveis, sier Kamilla Sundmoen, kaptein og daglig leder i Storhamar Håndball Elite.

På begge lag har de i år hentet inn store og kjente spillernavn som Heidi Løke og Patrick Thoresen. Selv med verdens beste strekspiller Løke, og to nye målvakter, uttalte Senstad tidligere i år at å henge med i gullkampen kunne bli tøft:

Heidi Løke og sønnen Oskar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi får ta det litt steg for steg. Vi ble nummer fem i fjor, vi skal bli nærmere i år og så skal vi ta hele hurven neste år, sa trener Arne Senstad i august.

Hockeygutta topper tabellen først etter helgas 0–1 seier mot Frisk Asker.

– Vi har et bra lag i år, også har vi jobbet konsekvent hver dag for å bli bedre. Men dette er en lang reise, så jeg tror vi skal være ydmyke og være glade for at det går bra akkurat nå, sier trener Fredrik Söderström, på spørsmål om hvorfor de nå ligger øverst på tabellen.

Forblir laget ubeseiret?

Neste seriekamp for håndballjentene er mot Kristiandsands Vipers lørdag 4. november i Boligpartner Arena. Vipers er av håndballeksperter, som TV 2s Bernt Svele, spådd å vinne hele serien. Storhamars trener, Arne Senstad, mener presset ligger på Vipers.

– Nå gleder jeg meg litt ekstra til den. Vi kan spille helt uten press, og vi har stilt oss i en god posisjon. Nå er Vipers kanskje enda mer skjerpet, men det er en deilig følelse. I enkeltkamper kan vi plage dem, og så vet vi at de har et kjempelag, sier Senstad til Hamar Arbeiderblad.

Kristiansand- laget har foreløpig tapt én kamp i serien, bortekampen mot Tertnes, hvor stillingen ble 26- 25.

– En pekepinn

Storhamar hockey møter Oilers i Stavanger tirsdag 24. oktober, og har muligheten til å forsvare tabelledelsen. Stavangerlaget er etter lørdagens tap mot Stjernen, tredje siste på tabellen.

– Vi har spilt litt over en runde mot alle lag, og fått en pekepinn på hvor vi står. Vi har som mål å ligge i toppen, og vil fokusere på god intensitet på treninger, både på og av isen, og har trua på at det vil føre oss til gode prestasjoner, sier Patrick Thoresen.

Storhamars Patrick Thoresen under GET-Liga-oppgjøret mellom Frisk Asker og Storhamar i Askerhallen søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vårt sluttmål er å ligge i toppen av tabellen mot våren, så at vi ligger øverst akkurat nå har mindre betydning for oss. Men jeg vet det betyr mye for menneskene rundt oss, og da er det alltid bra å være på topp. Vi kommer til å jobbe veldig hardt for å fortsette å være der, sier Söderström.