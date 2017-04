Hamarmann dømt til 18 års fengsel

En 26 år gammel mann fra Hamar er dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva fra Bulgaria. Hun var en del av prostitusjonsmiljøet i Oslo og ble drept i desember 2015. Mannen hevdet under rettsaken at han drepte Sandeva i nødverge