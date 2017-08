Halvparten sier nei til privat eldreomsorg – men privat sykehjem har stor pågang

Det viser en meningsmåling InFact har gjort for NRK og flere lokalaviser i Innlandet.

Spørsmålet som ble stilt var:

Det er ventet en eldrebølge i årene som kommer. Vil du være villig til å betale for privat eldreomsorg? Og; Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Omtrent halvparten sier nei (51 prosent i Oppland og 47,8 i Hedmark) til å betale for privat omsorg.

Den resterende halvparten er delt mellom ja og vet ikke. Ja-andelen er 28,5 prosent i Hedmark og 25,5 i Oppland.

V og H-velgere sier ja

De som stemmer på borgerlige partier er mer positive til å betale enn de som stemmer sosialistisk. I Oppland svarer 66,7 prosent av Venstre-velgerne og 54,3 av Høyre-velgerne at de er villige til å betale for omsorg.

I Hedmark svarer 66,3 prosent Høyre-velgerne og 62,7 av Venstre-velgerne ja.

– Det er bra. De er opptatt av innholdet og ikke av hvem som driver tilbudet, sier stortingsrepresentant for Oppland Venstre, Ketil Kjenseth.

– Skal man kunne tjene penger på å drive omsorg?

SIER NEI: SV-politiker Hans Olav Lahlum vil ha færre private helseaktører. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– De private må betale skatt som kommuner slipper, og de har mindre tilgang til tilskudd og refusjoner. Jeg tror det må være en motivasjon i den andre enden for at man skal kunne leve av det, sier Kjenseth.

Rødt, SV og Ap-velgere sier nei

Nesten 70 prosent Rødt-velgerne og SV-velgerne i Hedmark og Oppland sier nei, også blant Arbeiderparti-velgerne er det et klart flertall.

– Det stemmer godt overens med vårt inntrykk og politikken vi har. Vi ønsker at det skal være et sterkt offentlig helsevesen som skal sikre et godt tilbud til innbyggerne, sier førstekandidat for SV i Oppland, Hans Olav Lahlum.

– Men er det ikke viktig med private aktører også?

– De kan være et supplement til det offentlige. Vi vil helst ha et samarbeid med det offentlige og ideelle aktørene, og mindre spillerom for kommersielle, men ønsker ikke å forby dem.

Mange henvendelser

STOR ETTERSPØRSEL: Institusjonsleder ved Fagertun sykehjem mener at private sykehjem er et godt supplement til de offentlige. Hun må avvise mange som gjerne vil kjøpe plass her. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Sjøl om halvparten av de spurte sier nei til å betale for privat eldreomsorg får det private sykehjemmet Fagertun på Jaren på Hadeland mange henvendelser fra folk som gjerne vil betale for en plass der.

– Det er utrolig mange, spesielt ved høytider og sommer. Jeg tror de kan betale nesten hva som helst. De har store omsorgsbyrder hjemme, skal kanskje på ferie og får ingen avlastning av kommunen. Vi må si nei. Vi har nesten aldri ledige plasser, fordi vi selger dem til kommunene, sier eier og driver Gunn Seigerud.

Hun mener private sykehjemmene er et godt supplement til de offentlige.

– Vi kan lære av hverandre. Hvis det bare er private eller bare offentlige behøver vi ikke å strekke oss, men har vi litt konkurranse må begge parter strekke seg for å bli bedre.