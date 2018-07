Haiker med spesialbagasje

Langs E6 på Dovreskogen står en mann med flagrende rødt hår, bowlerhatt og gitar. Mathias Risberg (28) har nettopp fått en bil til å stoppe på en bensinstasjon.

– Vi må jo hjelpe hverandre

STOLER PÅ FOLK: Siv Løvseth og ungene fikk utdelt sladrespeil da de stoppet for haiker Mathias. Foto: Ruth Barsten / NRK

Siv Løvseth og ungene er på veg til Otta. Når hun stopper bilen innser hun at Mathias ikke er alene. Han har med haikekompisen Antonio Kärlek (31) – og ei campingvogn!

– Vi kjørte først forbi, men så bestemte vi oss for å snu. Da var jeg ikke klar over at det var snakk om spesialbagasje, sier Siv Løvseth og ler.

Campingvognen hektes på. Mathias og Antonio monterer medbrakte sladrespeil. Det er mye latter i følget.

– Det er jo snakk om å være litt medmenneskelig og det er jo artig å møte nye mennesker, sier Løvseth.

På veg til Disneyland, Paris

PÅ VEG TIL PARIS: Antonio Kärlek og Mathias Risberg (gitar) vet hvordan de skal få bilister til å stoppe. Utfordringen i år er bagasjen. Foto: Ruth Barsten / NRK

Antonio og Mathias er fra Sverige, og sammen har de haiket verden rundt. De viser fram haikeboka der alle bilistene har skrevet en hilsen.

– Det handler mye om humor og lek, sier Mathias.

Da NRK møter dem har de kun kommet seg noen få mil fra Dombås, der de ble satt av dagen før. Målet er å nå Disneyland i Paris og deretter dra med containerbåt til USA og Hollywood.

Selv om drømmen er stor og vegen er lang, er de ikke bekymret. Tid har de nok av.

Kjærlighet og gjenytelser er livsmottoet

– Penger er ikke tema, svarer Antonio på spørsmål om finansiering av turen.

De to lever nemlig av byttehandler som potetplukking, småjobber, selvlagde gaver, og viktigst av alt: Sosial turhygge.

– Vær sikker på at førerkortet gjelder

«Liftskolan», haikeskolen, står det bakpå campingvogna. Svenskene holder nemlig kurs i haiking, og mener flere bør prøve det. Men det er ikke alltid lett. Spesielt ikke med ei campingvogn i bagasjen.

– I en slik situasjon bør du vite at førerkortet ditt gir deg lov, sier Christoffer Steen i Trygg Trafikk.

Han syns haikeprosjektet til de to virker sjarmerende, men ber folk tenke seg om og viser til vegvesenets tilhengerkalkulator og vegtrafikkloven.

– Norge burde hatt egne haikeplasser. Det har de i Danmark, sier Mathias Riseng.

Han mener det ville gjort det enklere og sikrere å haike – med eller uten campingvogn.

UTFORDRING: Mathias Riseng mener flere bør se fordelen med både å bruke tommelen og å gi haikere skyss. Men da bør avkjøringsmulighetene bli enklere og tryggere. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Vi haiker til vi dør!

På vegen fra Sverige, via Røros og til Otta, har 70 personbiler plukket dem opp og hektet på campingvogna deres. Turen har tatt dem tre måneder til nå.

Før kvelden er omme skal de få hjelp av enda fire sjåfører. Oslo er foreløpig siste stopp før de veiver med tommelen mot Disneyland.

– Vi kommer til å drive med dette til vi dør, sier de begge.