Hadelending tiltalt for barneporno

Statsadvokaten i Hedmark og Oppland har tatt ut tiltale mot en hadelending i 50-årene for barnepornografi og for å ha filmet sin stedatter naken uten at hun hadde gitt samtykke til dette. Mannen må møte i Gjøvik tingrett i mai, og strafferammen er fengsel i tre år.