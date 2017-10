«Når det gjelder niesa er forholdene veldig alvorlige» Bendik Støen Thoresen/ Bistandsadvokat

Mannen skal ha tvunget seg på sin niese ved flere anledninger i en periode på 7 år. Han skal også ha fått henne til å posere foran kamera, mens hun skulle gjøre seksuelle handlinger på seg selv. Jenta var 3 år da overgrepene startet.

Flere av overgrepene er av en slik art at det regnes som voldtekt, det er i tillegg flere fornærmede. I sum kvalifiserer dette for en betydelig fengselsstraff, mener aktor i saken Thorbjørn Klundseter.

– Overgrepene mot niesa skjedde før hun ble 10 år. Etter loven er det en strafferamme på 21 år for gjentatte overgrep mot barn under 10 år, sier Klundseter.

AKTOR: Thorbjørn Klundseter er aktor i saken som starter 23. oktober. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Over 500 000 bilder

I 2015 ble det funnet 530 482 bilder og 2 931 filmer med spilletid på til sammen 475 timer med materiale som viste overgrep mot barn og/eller seksualiserte fremstillinger av barn hos mannen.

– Det er et omfattende databeslag, sier Klundseter.

Bendik Støen Thoresen er bistandsadvokat i denne saken, han synes det en alvorlig tiltale.

– Når det gjelder niesa er forholdene veldig alvorlige. For de andre jentene er det også en stor belastning. Det har tatt lang tid for politiet å etterforske saken, og det er vanskelig for dem når ting nå kommer opp igjen i rettssaken, sier han.

Mannen ble arrestert av politiet sen-høsten 2015, så de har ventet i snart to år, forklarer Thoresen.

– De gleder seg til å bli ferdig med saken, absolutt, sier han.

ALVORLIG: Bendik Støen Thoresen mener saken er alvorlig. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

– Risiko for gjentagelse

Statsadvokatene har lagt ned en påstand om forvaring med tidsramme på 12 år.

– Det er vurdert slik at risikoen for gjentakelse er så høy at forvaringsstraff er nødvendig for å beskytte samfunnet mot lignende overgrep fra tiltales side.

23. oktober starter rettssaken mot mannen i Gjøvik tingrett. Det er holdt av to uker til denne saken, men Klundseter tror saken kan være ferdig allerede 30. eller 31. Oktober.

Eitya Rehman som er forsvarsadvokat i saken, har ikke besvart NRK sine henvendelser.