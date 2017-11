Hadde 6,6 kg hasj i veggen

En mann fra Solør er tiltalt for å ha fraktet 3,8 kilo hasj fra Rana til Oslo og for å ha oppbevart 6,6 kilo hasj i veggen i huset sitt i Solør. Han erkjenner straffskyld for alle punkter unntatt ett. Rettssaken starter i Sør-Østerdal tingrett i dag.