Hadde 35 rådyr i hagen

I løpet av natta har det snødd mye i Innlandet, og ifølge Tore Hauge er det rundt en meter med snø i Rena nå.

Han sier at det pleier å være mye rådyr i området på vinteren, men han har aldri opplevd at det er så mange.

– Jeg har hatt rådyr her i flere år, men aldri så mange. Det har økt jevnt og trutt, og i fjor hadde jeg på det meste 28 rådyr i hagen, sier Hauge.

RÅDYR: Hauge fikk knipsa mange fine bilder da han fikk besøk av 35 rådyr onsdag morgen. Foto: Tore Hauge

Han forteller videre at han er bekymra for dyra nå som det er så mye snø.

– Hvis rådyra blir stressa på en eller annen måte, enten av mennesker, biler eller hunder, kan de lett gå seg fast nå som det er så mye snø, sier Hauge.

Etterlyser båndtvang

Han håper derfor at kommunen innfører båndtvang for å hindre at det skal skje.

BÅNDTVANG: Tore Hauge ønsker seg båndtvang i kommunen. Det kan være en mulighet sier ordføreren i Åmot. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det var flere episoder her i Åmot i fjor hvor hunder tok rådyr. Da var det jo en ekstrem snøvinter, og nå begynner vi å nære oss samme mengden.

Han sier videre at rådyra har mer enn nok med å klare seg selv når de går i fred.

– Og hvis de i tillegg blir stressa av hunder som løper fritt kan det gå galt, sier han.

SNØ: Det er mye snø på Rena i Hedmark, og Hauge er bekymra for rådyrene i området. Foto: Tore Hauge

Hauge sier han vil ta kontakt med kommunen for å be dem vurdere å innføre båndtvang. Det ønsker ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav Narud, velkommen.

– Vi innførte båndtvang i bebygde områder fjor på grunn av de store mengdene snø. Vi må kanskje vurdere det i år også, sier Narud.

– Vis hensyn

Hauge håper at folk uansett viser hensyn når de er ute, enten det er til fots, eller med bil.

– Hvis folk kjører langs vegen og ser en elg eller et rådyr så må de stoppe. Man må la dem komme seg ut av vegen i ro og fred, slik at de ikke løper i panikk for da kan det gå galt, sier han.

– Jeg håper at folk kan ta litt hensyn til disse rådyrene, for det er krevende nå.

SLITNE: Rådyra blir slitne når det er så mye snø, og Hauge håper folk viser hensyn til dyra. Foto: Tore Hauge