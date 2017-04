Gutt slått ned i Lillehammer

En gutt ble slått ned like ved en bensinstasjon i Lillehammer lørdag kveld. Gutten fikk et kutt i leppa, men ble ikke alvorlig skadet. Gjerningspersonene ble tatt og anmeldt for legemskrenkelse. En anmeldelse i tillegg for besittelse av narkotika.