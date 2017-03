Ulykkessjåfør i varetekt

En polsk trailersjåfør er varetektsfengslet i fire uker etter en alvorlig kollisjon på riksvei 3 nord for Rena i slutten av februar. Hengeren på vogntofget han kjørte kom over i motsatt kjørefelt og traff en personbil. Politiet har fått sjåføren fengslet for å unngå at han rømte landet, melder Østlendingen. De to som satt i personbilen ble sendt til Oslo Universitetssykehus med alvorlige skader.