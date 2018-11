Grønn sesongstart for alpinanleggene

Kontrasten til fjorårets sesongstart kunne ikke vært større. I Innlandet kom snøen 26.10. i fjor, og ble liggende. I 2018 derimot, er det grønne jorder så langt øyet kan se, og det er ikke bedre på fjellet. Det er mer eller mindre bart til opp mot 1200 meters høyde.

Med manglende kuldegrader har ikke alpinanleggene kunnet produsere snø, og dermed er det stort sett grønne bakker å skue der det normalt skulle ligget flere centimeter med hvit såle.

Tre har åpnet

Kun tre anlegg har åpnet så langt, ifølge nettstedet fnugg.no:

Kvitfjell: To bakker og en park har åpnet

Aurdal, Valdres alpinsenter: En heis og én nedfart har åpnet

Beitostølen alpinsenter: En heis og én bakke har åpnet.

I tillegg åpner Skeikampen alpinsenter i Gausdal lørdag.

Alpinanleggene som har åpnet melder om at det er stor pågang fra aktive klubbkjørere som vil trene, og at det kan bli trangt om plassen. I Aurdal alpinsenter må man reservere plass om man vil stå på ski.

– Som nevnt i tidligere publisering er denne helgen forbeholdt alpinklubber som allerede har gjort avtale om bruk av bakken, opplyser anlegget på sin Facebook-side.

Utsatt med to uker

I Hafjell er sesongstarten utsatt med to uker. Det er kjipt, men de ansatte håper og tror at det blir åpning rundt 1. desember, og kanskje kan det bli skiløyper på toppen allerede neste helg. Bare det blir minusgrader er det mulig å produsere snø, og i Hafjell dekker snøproduksjonsanlegget rundt 90 prosent av anlegget.

– 1. desember er åpningsfesten for den nye heisen Hafjell 360 og planlagt åpning av flere løyper. Det er meldt minusgrader neste uke, og da håper vi å få trykket på knappen til snøkanonene, sier markedsansvarlig i Hafjell, Camilla Fjellvang.

Det er både sølete og mye tåke på Mosetertåppen denne fredagen i midten av november, men Fjellvang har stor tro på atter en fin sesong i Norges største alpinsenter.

– Sånn er det med været noen ganger, vi får ikke gjort noe med det. Men vi står klare når minusgradene har fått stabilisert seg, sier hun.

GRØNT ER SKJØNT? De fleste kunne nok tenkt seg at dette området var hvitt på denne tiden av året. Åpningen i Hafjell er utsatt med to uker. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Noen få muligheter for langrenn

På Dombås skiarena i Dovre kommune åpnet de i slutten av oktober en 2,7 km lang sløyfe med preppa langrennsløype på kunstsnø. Det er tilrettelagt for både skøyting og klassisk.

– Det har vært en 60-70 stykker her med treningsgrupper i dag, og det blir enda flere i helga, sier prosjektleder Jon Linderud.

Han sier at løypa er åpen for alle, både små og store.

DOMBÅS: Stor interesse for å benytte løypene i helga. Foto: Jon Linderud

Også på Natrudstilen ved Sjusjøen er det prepart langrennsløype på kunstsnø, og på Beitostølen er langrennseliten samlet for å gå renn i helga.

Valdresflya stiller med det eneste alternativet for oppkjørte langrennsspor på natursnø, her ble det kjørt opp ni kilometer med spor tidligere denne uka, ifølge Beitostølen løypeforening sin Facebook-side.

På Lillehammer er det World Cup i nordiske grener om to uker, og der tar man nå i bruk vinterlagret snø for å lage en såle. 18.000 kubikk med snø fra i fjor har vært lagret under et dekke av flis, ifølge Lillehammer Olympiapark.

Muligheten er der for skientusiastene, med andre ord, mens den naturlige, hvite snøen lar vente på seg over store deler av landet.