Gravstøtter kjørt ned på kirkegård

Flere gravstøtter er veltet på kirkegården i Brumunddal. Politiet skriver på Twitter at de er kjørt ned. En bilfører ringte selv politiet og fortalte at han hadde kjørt av veien og truffet gravsteinene ved et uhell. Sjåføren er uskadd og bilen blir tauet inn.