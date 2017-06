Gravde grøft i hagen uten tillatelse

De hadde ikke hørt et ord om at det skulle graves på tomta deres, og hadde ikke gjort noen avtale med utbyggeren. Derfor var overraskelsen stor da de fikk en grøft over eiendommen.

– Det sto en gravemaskin og to gulkledde karer i hagen. De fortalte at de skulle legge fiber, sier Joakim.

Ikke nok med det: Det ble satt opp en koblingsboks inne på tomta til Joakim og familien på Sagstua i Nord-Odal i Hedmark.

Fikk ikke fiber

Han forteller at han bare to dager tidligere hadde fått avslag på en søknad om å koble seg til fibernettet som ble gravd i nabolaget. Avslaget ble begrunnet med at det ikke gikk kabel til tomtegrensa hans.

Plutselig kom fiberledningen nærmere enn han hadde trodd. Men han fikk nye avslag.

– Da svart at det er litt snodig da kablene går innenfor tomtegrensa mi, sier han med et smil.

OVERRASKET: Joakim Viken og familien ble overrasket da en gravemaskin gravde en grøft i hagen. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Etter fem avslag, fikk han endelig et positivt svar på søknaden torsdag denne uka.

Møter entreprenøren

I dag kom entreprenøren. Morten Bjørseth, som er anleggsleder i Relacom, sier at hvis de hadde visst at dette var Joakim Viken sin eiendom, hadde de innhentet tillatelse før gravingen hadde startet.

– Graveren har trodd at dette var tomten til Statens vegvesen, men her er vi en halvmeter inn på naboeiendommen. Det er bare å beklage, sier Bjørseth.

Telenor er ansvarlig utbygger. Prosjektleder Emil Andre Os innrømmer at det er gjort en feil, og sier det skyldes en unøyaktighet i kartene de benyttet. De trodde rett og slett grøftetraseen som ble gravd gikk inne på Statens vegvesens grunn.

Dette er en del av en større utbygging av bredbånd i Nord-Odal i Hedmark. 14 millioner kroner koster prosjektet, som gir 372 husstander, 35 bedrifter og 172 fritidsboliger rask nettforbindelse.