Gratulerer Kongen med 80-års dagen

– Innlandet er området Kongefamilien søker til for naturopplevelser, sier Kristi Marie Skrede. NRK-journalisten har fulgt Kongefamilien tett i mange år

Hver påske reiser familien til Prinsehytta i Sikkilsdalen i Jotunheimen. Hytta, som var eid av svenskene frem til unionsoppløsningen, ble gitt i gave til kronprins Olav av den svenske kronprinsen i 1924.

TRE GENERASJONER: på påskeferie i Sikkilsdalen 1974. Kronprins Harald, Kronprinsesse Sonja, Kong Olav og prins Haakon Magnus på armen. Foto: Svein Hammerstad / NTB scanpix

– Hytta betyr mye for familien. Kongen jakter der om høsten og resultatet av jakta serveres ofte på fine middager på Slottet. De liker å være der og tar med seg det de høster derfra, sier Skrede.

Et annet sted de gjerne besøker er Nordre Gjørstad Gård på Maihaugen, som ble satt i stand til OL på Lillehammer. Her bodde kongefamilien under lekene.

– Det må ha vært vellykket. For siden har de leid Nordre Gjørstad privat og er der noen helger hver sesong. Da går de sikkert på ski i de fine området rundt Lillehammer, sier Skrede.

KONGEN I INNLANDET: Fra påskeskirenn i Sikkilsdalen i 2008 til besøk hos de flomrammede i Gudbrandsdalen og Østerdalen i 2011. Her får du et lite gjensyn med noen av Kongens besøk i Hedmark og Oppland. Du trenger javascript for å se video. KONGEN I INNLANDET: Fra påskeskirenn i Sikkilsdalen i 2008 til besøk hos de flomrammede i Gudbrandsdalen og Østerdalen i 2011. Her får du et lite gjensyn med noen av Kongens besøk i Hedmark og Oppland.

– En klok og sindig mann

Kongen feirer dagen med sine nærmeste og er for tiden på vinterferie. På Slottet blir det lagt ut en gratulasjonsprotokoll som alle kan skrive i.

Før protokollen åpnes for publikum, skal Statsministeren og Stortingspresidenten skrive en hilsen.

STORTINGSPRESIDENT: Olemic Thommessen er først ut til å skrive en hilsen i gratulasjonsprotokollen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det blir en enkel hilsen på vegne av Stortinget. Det er hyggelig å få være først ut, sier Stortingspresident Olemic Thommessen fra Oppland.

Kongehuset står fortsatt sterkt i Norge. En undersøkelse NRK har utført i anledning jubileet, viser at over 80 % av Norges befolkning vil beholde Kongehuset. Og det er de yngste som er mest positive.

– Vårt kongepar har forstått hva det vil si å være konge og dronning i et moderne demokrati. De fremstår på vegen av oss alle og balanserer rollen på en god måte, sier Stortingspresidenten.

Han mener Kongehuset virker samlende på en måte folk setter stor pris på.

– Kongen er en sindig og klok mann. Ikke selvhøytidelig, men med en autoritet en slik rollen tilsier, sier Thommessen.

Hagefest på Maihaugen

Både Kongen og Dronningen fyller 80 år i år. De skal feire samlet den 10. mai, og det blir i tillegg flere markeringer rundt om i landet.

Lillehammer, Gjøvik og Hamar er blant stedene som får besøk av kongeparet i jubileumsåret. Kongeparet skal reise med Skibladner og det blir hagefest på Maihaugen.

– De inviterer vanlige folk til komme å hilse på og bli servert av Kongen og Dronningen. Alle husker Kongens tale i Slottsparken i fjor høst. I sommer blir det altså en lignende fest og tale på Maihaugen, sier Skrede.