Godkjente biler uten å kontrollere dem

Truer med å melde seg ut av Høyre

Flere i Ringebu Høyre vurderer å melde seg ut av partiet etter at forslag til NTP ble lagt fram på onsdag, der videre E6-utbygging er utsatt. Audun Amundsen i Ringebu Høyre sier til GD etter et krisemøte i går at han tviler på at det blir igjen mange medlemmer i partiet.