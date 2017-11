Glatt på rv 3 i Østerdalen

Knuste bilrute og hadde våpen

Kl. 19 i kveld fikk politiet i Lillehammer melding om at noen fikk knust en bilrute i sentrum og at det var brukt et våpen. Politiet rykket ut og beslagla en softgun. Eieren av den blir anmeldt. Han blir også anmeldt for besittelse av narkotika.