Gjøvik vil hjelpe Land-kommunene

Gjøvik kommune tilbyr et samarbeid om barneverntjenesten med Land-kommunene,melder OA. Barnevernssjef i Gjøvik, Are Andersen, har tatt initiativ til et interkommunalt samarbeid. Mens Land-kommunene sliter med å rekruttere fagfolk har Gjøvik mange kvalifiserte søkere til ledige stillinger.