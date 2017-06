– Bare det å se en fra Etiopia oppi her var spesielt og jeg glemmer det aldri, sier arrangør av Femundløpet, Bo Berndtsson i friidrettsklubben Ren-Eng.

I 1967 var Abebe Bikila superkjendis etter to OL-gull i maraton OL i maraton i 1960 i Roma og i Tokyo i 1964. På startstreken sammen med ham sto også et kobbel av verdens beste langrennsløpere og skøyteløpere: Gjermund Eggen, Ole Ellefsæter, Odd Martinsen, Magne Myrmo, Harald Grønningen, Magne Lundemo og skøyteløperne Kees Verkerk, Per Willy Guttormsen og flere andre.



Til sammen deltok 26 VM- og OL-medaljører i den første utgaven av Femundløpet.

– Det var langrennsløperne Gjermund og Jo Eggen som fikk alle toppløperne hit, sier Bo Berndtsson.

– Alle svarte ja!

– Det var enkelt, alle svarte ja tvert, sier Gjermund Eggen.

Den tredobbelte verdensmesteren på ski fra VM i Oslo året før hadde satt Engerdal på kartet og alle ville dit.

– Var det du som fikk Abebe Bikila dit også?

– Nei, det var Arne Haukvik, i idrettsklubben BUL i Oslo. Han mente at det var midt i blinken å legge et fjelløp til Engerdal etter stemningen som var etter ski-VM. Han lokket Abebe til Femundløpet etter Bislett Games.

Langrennsbrødrene Jo og Gjermund Eggen var med å bestemme hvor løypa skulle gå.

– Vi ville ha en tøff løype, som favoriserte langrennsløperne, men Abebe vant suverent.

Gjermund løp ikke så bra, men tok det igjen på festen da han sang sammen med det populære showbandet Dizzie Tunes.

– Det var en skikkelig folkefest for hele bygda, ler Gjermund Eggen.

– Landets mest utholdende fjelløp

Abebe Bikila med seierskransen rundt halsen etter å ha utkonkurrert en samlet norsk langrennselite og flere av verdens beste skøyteløpere i Femundløpet 1967 Foto: NRK / NRK

Femundløpet gikk i ulendt terreng. Den australske verdensrekordholderen på 10.00 meter, Ron Clarke var ikke vant til det og brøt fordi han var redd for å ødelegge bena i 1968. Foto: NRK / NRK

Forfatter av boka Løpingens historie, Thor Gotaas sier Femundløpet er landets mest utholdende fjelløp.

– Det kom flere løp på 60-tallet rundt i Norge, men Femundløpet har eksistert i 50 år og er unikt. Det skyldes ildsjeler i bygda og Gjermund Eggen, som gjorde at folk visste hvor Engerdal var. Likevel var det spesielt at Abebe Bikila deltok i 1967, sier han.



Selv om løpebølgen har kommet og gått, har Femundløpet bestått.

– Det er artig at det har holdt seg i så mange år. Det er mange arrangører som har måttet pakke sammen. Vi er ikke akkurat den mest sentrale plassen i Norge, men vi har en kjerne av løpere som kommer igjen år etter år og det er vi takknemlige for, sier ildsjelen i friidrettsklubben Ren-Eng, Bo Berndtsson.

Magne Martinsen, IL Trysilgutten og Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett har deltatt i alle Femundløpene siden 1967. Begge stiller igjen til start på Femundløpet lørdag.