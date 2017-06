Gjenopptar letingen etter Stig Ingar Evje

– Årsaken til at vi setter i gang en leting igjen nå er at vi har fått inn to tips uavhengige av hverandre som peker mot området Spåtind, sier Terje Krogstad, lensmann i Ringsaker, kommunen Evje forsvant i.

Onsdag 3. mai klokka 05.45 er siste gang Evje ble sett. Samme dag startet politiet sammen med frivillige organisasjoner og Forsvaret omfattende søk i nærområdene til hytta i Ringsakerfjellet uten at savnede ble funnet.

I tillegg har venner og bekjente av Evje gjennomført en privat leteaksjon i området etter at politiet avsluttet sine søk.

Denne leteaksjonen har heller ikke ført til funn av 45-åringen.

Store mannskaper

Politiet startet i ettermiddag et aktivt søk etter den savnede Stig Ingar Evje. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

De som har observert mannen ved Spåtind melder at han har opptrådt på en slik måte at politiet ønsker å sjekke dette ut.

En observasjon av en mann som stemmer med Evjes signalement er gjort søndag 14. mai ca. tre-fire kilometer sør for Spåtind Hotell langs riksveg 196. Den andre er tirsdag 23. mai om lag seks kilometer sør for Spåtind Hotell på samme veg.

Politiet starter derfor i ettermiddag et aktivt søk i dette området. Det vil bli benyttet mannskaper fra politi og heimevernet, og også muligens helikopter.

– Vi har sendt ut nye bilder av den savnede. Han har nok i forhold til bildene fått mer skjegg og vil nok antagelig bære preg av å ha vært ute i terrenget i lang tid, forteller Terje Krogstad.

Ber om hjelp fra folk

Politiet ønsker flere opplysninger og ber om at de som var i området de aktuelle dagene, eller har gjort andre observasjoner, tar kontakt.

TA KONTAKT: Politiet ber publikum ta kontakt hvis de ser noen som ligner på Stig Ingar Evje som forsvant fra hytta si 3. mai på Sjusjøen. Foto: Privat

Savnede er ifølge politiet godt trent og kan bevege seg over store områder.

Han kan være i en noe forvirret situasjon og ikke i stand til å gjøre rede for seg eller opptre rasjonelt, skriver politiet i en pressemelding i ettermiddag.

Da Evje forsvant var han ikledd mørkgrå vindstopper-jakke, svart friluftsbukse og fjellsko/vintersko. Evje er 170 centimeter høy.

Har du sett savnede eller har informasjon om han, ta kontakt med politiet på tlf. 02800.