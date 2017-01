– En selvfølge å ta standpunkt

Stortingspresident Olemic Thommessen forsvarer at han var til stede under protestaksjonen mot regjeringens ulvepolitikk, som Abid Raja (V) har kritisert ham for. – Ulvesaken er en svært viktig sak for befolkningen i Oppland, og det er en selvfølge at jeg må ha et standpunkt her, sier han.