Går til søksmål etter datteren Erikas (14) selvmord

Erika Granerud tok sitt eget liv mens hun var innlagt på en avdeling ved Sanderud psykiatriske sykehus i Hedmark. Etter «tilsynsmessig oppfølgning» fra Helsetilsynet, er den endelige rapporten klar. Der kommer det fram at «forhold ved avdelingen kan ha bidratt til hendelsen».

– Den formuleringen som kommer fram i den endelige rapporten er en veldig skarp og urovekkende beskrivelse av avvikene, sier Erikas far, Patrick Granerud.

Går til privat søksmål mot sykehuset

Foreldrene bekrefter at de går til privat søksmål mot sykehuset etter den nedslående rapporten.

– Vi gjør det ene og alene for at Sykehuset Innlandet skal stå juridisk ansvarlig for det som skjedde, noe vi mener er viktig, sier Granerud.

Familiens advokat som skal representere dem i søksmålet, Mari Grefslie, har tidligere gått hardt ut mot sykehuset.

– Selvmordet ville vært unngått dersom Erika hadde fått forsvarlig helsehjelp, hevdet hun til NRK da den foreløpige rapporten ble utgitt.

Kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Frank Roar Byenstuen, bekrefter at de mottok varsel om søksmål i dag, men ønsker ikke å gå ytterligere inn i dette nå.

Sykehuset: – Takker de pårørende

Benedicte Thorsen-Dahl, assisterende direktør for Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, har følgende kommentar etter den endelige rapporten.

ALVORLIG: Assisterende direktør for Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, ser svært alvorlig på saken om Erika. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Dette er en svært alvorlig hendelse som vi tar på det største alvor. Rapportens konklusjon er i tråd med det som tidligere har fremkommet i en foreløpig rapport. Vi registrerer at Helsetilsynet konkluderer med at det er iverksatt og implementert relevante tiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende kan skje igjen. Vi vil ha en tett oppfølging av disse endringene fremover, sier hun.

Videre retter hun en takk til bidraget Erikas foreldrene har stått for i prosessen.

– Jeg vil spesielt takke de pårørende for å ha gitt oss viktige tilbakemeldinger og for den åpenheten de har vist.