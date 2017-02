Går i strupen på Venstre

– Vi må jo konstatere nok en gang, at Oppland har blitt taperen i fordelingen av statlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo. Vi har fått seks arbeidsplasser, og det er vel rundt en prosent, sier Rigmor Aaserud.

630 statlige arbeidsplasser skal ut av hovedstaden , og legges til distriktene.

– Det står i sterk kontrast til det Venstres Ketil Kjenseth har sagt. Jeg husker godt før stortingsvalget for tre år siden, så angrep han meg for at vi hadde lagt alle arbeidsplassene til Hedmark. I det kretsmesterskapet, så ser det ut til at Kjenseth har bidratt til at Hedmark fortsatt er vinneren, sier Aaserud.

Dårlig distriktspolitikk

Den tidligere statsråden er også kritisk til at arbeidsplassene legges til de store byene som Trondheim og Bergen, som har god arbeidsplassdekning fra før.

– Det er en distriktspolitikk som er veldig fremmed for den måten jeg synes vi skulle tenke distrikt på. Vi i Oppland kommer særdeles dårlig ut, og jeg synes det er veldig rart at dette har vært et prosjekt, der venstres ti representanter har sittet i førersetet. At det har blitt så dårlig uttelling til Oppland etter at Kjenseth har brukt så store ord om hvordan han skal ordne opp i flere statlige arbeidsplasser, sier Aaserud.

Avviser kritikken

Stortingsrepresentant for Venstre i Oppland, Ketil Kjenseth, avviser kritikken fra Rigmor Aaserud. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg er ikke noe lei meg for at Norsk Helsearkiv er etablert på Tynset, for det klarte ikke Asserud på åtte år, sier Kjetil Kjenseth. Og det er definitift distriktspolitikk. Det fikk hun aldri til. Det er en av de store og spennende etableringene i distriktsnorge, sier stortingsrepresentant for Venstre i Oppland, Ketil Kjenseth.

Norsk Helsearkiv på Tynset har 58 statlige arbeidsplasser.

– I dag er det snakk om 630 arbeidsplasser, men det er snakk om 1200 til som vi ikke er ferdig med, sier Kjenseth.

– Det kommer flere statlige arbeidsplasser allerede i morgen, som jeg ikke kan si noe om. Også flere til uka, sier Kjenseth hemmelighetsfullt. Antallet er uansett langt over hva Arbeiderpartiet klarte. Det er mye mer vilje hos de borgerlige partiene til å flytte ut statlige arbeidsplasser til distriktene, sier Kjenseth.