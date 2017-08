Gangnes med sommerens første pallplassering

Kolbukameratene-hopperen er tilbake i det internasjonale hoppsirkuset etter kneskaden som holdt ham på sidelinjen i ni måneder. 28-åringen var beste norske i kvalifiseringen fredag med en femteplass, men viste enda bedre takter da det gjaldt og ble nummer to i lørdagens renn.

Med to gode hopp på 128 og 128,5 meter tok Gangnes Norges første individuelle pallplassering i Sommer Grand Prix denne sesongen.

Det skilte 2,8 poeng opp til vinneren Junshiro Kobayashi fra Japan. Klemens Muranka fra Polen tok tredjeplassen.

– Det var ikke så vanskelig å hoppe her i dag. Det eneste var at det var litt varmt, men alt i alt var det en fin konkurranse med stabil vind. Tidsforskjellen var ikke noe problem for meg. Det var faktisk en av grunnene til at jeg kom hit, på grunn av OL (i Sør-Korea). I morgen vil jeg kjempe om en ny topplassering, sa Gangnes.

Nest beste norske ble Halvor Egner Granerud med en 18.-plass. Anders Fannemel ble nummer 22.

Det er SGP-renn i Hakuba også søndag.