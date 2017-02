Ga kjøregodtgjørelse til spillere uten bil

I en spillerkontrakt tidsskriftet Josimar har hatt tilgang til, kommer det fram at 5.000 kroner i måneden av spillerens økonomiske ytelse ble betalt som kjøregodtgjørelse. Det er rundt en tredel av klubbens netto utbetaling til spilleren.

Flere av spillerne i klubben fotballtidsskriftet Josimar har snakket med bekrefter praksisen med fiktive kjøregodtgjørelser.

Kjøregodtgjørelse er ikke skattbart og klubben kan ha unndratt skatt og avgifter ved å legge dette til som en del av lønnen.

Bekrefter fiktive kjøregodtgjørelser

Frank Andås, som tok over som daglig leder i Gjøvik-Lyn i oktober i fjor, bekrefter at styret i klubben har operert med ukorrekte kjøregodtgjørelser.

– Styret har nå med få unntak, meddelt meg at de ønsker å trekke seg. Derfor vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i klubben så snart valgkomiteen har fått på plass sin innstilling til nytt styre, sier Andås.

Ifølge Andås er det nå gjort en rekke endringer i klubben. Nå er kjøregodtgjørelsen lagt til som lønn og spillerne må derfor skatte for dette.

– Denne skatten har klubben betalt for den enkelte da vi finner dette mest riktig. Vi har også gjennomført samme kvalitetssikring for regnskapsårene 2015 og 2014, og foretatt nødvendige korrigeringer også her, sier Andås.

Årsmøtet ble orientert om saken på torsdag.

– Med en gang jeg ble gjort kjent med dette, tok vi umiddelbart grep. Det er blant annet derfor regnskapet gikk med betydelig underskudd i 2016, sier Andås.

– Frivillige og uvitende

Selv om det er blitt gitt kjøregodtgjørelse til spillere uten bil, mener styreleder Morten Lønstad at det er kunnskapsløshet som har ført til at det blitt skrevet fiktive kjøregodtgjørelser.

– Styret har gjort feil og det har vi beklaget, seinest overfor årsmøtet torsdag denne uka. Årsmøtet uttrykte tillit til styret. Vi har nå rettet opp i feilene og innbetalt skatt og arbeidsgiveravgifter. Vi har også endret på de fire-fem kontraktene det gjaldt, sier Lønstad.

Han understreker at det ikke er denne saken som har gjort at flere nå trekker seg fra styret.

– Jeg bestemte meg for ett år siden for at jeg skulle gi meg i styret. Saken med kjøregodtgjørelsen har ikke noe med at flere av oss nå går ut av styret, sier han.

Andås ønsker ikke å kommentere styrelederens uttalelse om at saken med kjøregodtgjørelse ikke har noen betydning for at flere nå går av i styret.

– Ser du fram til nytt styre er på plass?

– Jeg ser fram til å jobbe hardt for at FK Gjøvik-Lyn skal bli en solid og god klubb på alle måter i fremtiden. Jeg er helt sikker på at valgkomiteen finner flinke folk til det nye styret, sier Andås.