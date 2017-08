Ga ikke dyrene nok mat – dømt til ett års fengsel

Aktor la ned påstand om 11 måneders fengsel, men tingretten vil ha en strengere straff og dømmer ham altså til ett år fengsel. Han fradømmes også retten til å ha husdyr for en periode på 10 år.

Fant døde dyr

I mars i 2016 fikk Mattilsynet tips om at alt ikke var som det skulle på en gård på Hedmarken. De reiste til gården og der fant seks storfe, seks sauer og 15 høner som var døde eller hadde blitt avlivet.

De dyrene som fortsatt var i live ble enten avlivet på stedet eller omplassert. Nå er mannen dømt for ikke å ha gitt 18 sauer, 3 hester og 12 storfe nok mat og drikke.

Ifølge mannen døde hønene i løpet av tre dager, og siden Mattilsynet ikke kunne finne dødsårsaken mener tingretten at det ikke ble begått en straffbar handling i forbindelse med hønenes død.

Helseproblemer

Han erkjente straffskyld under rettssaken i Hedmarken tingrett, og sa at det var psykiske helseproblemer som førte til at han ikke matet dyrene.

Han forklarte at det begynte med at han kjørte mindre fôr til dyrene og sluttet å fjerne møkk. Han holdt forholdene i fjøset skjult for familien, men han kunne i retten ikke forklare hva han tenkte i de tre månedene dette sto på.

Ifølge dommen fra Hedmarken tingrett forklarte mannen at det var ganger der han kun gikk inn i fjøset og så på dyrene uten å foreta seg noe. Etter at flere dyr døde kontaktet han en nabo som varslet Mattilsynet.

Etseskader

Ifølge Mattilsynet var gulvet der dyrene oppholdt seg dekket med 20 til 30 centimeter med møkk. Kyrne som var i live var svært avmagret med tydelige utstående ryggrad. De hadde store etseskader på huden på grunn av langvarig eksponering for avføring.

Sauene var også svært avmagret og ble raskt avlivet. En veterinær fra Mattilsynet som besøkte gården og vitnet i retten kalte saken for kjempealvorlig og en dyretragedie.

Tingretten mener at mannens mentale helseproblemer ikke er formidlende, og mener at fengsel i ett år er rett straff.