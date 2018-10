I dag la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fram forslag til hva de nye fylkeskommunene skal jobbe med. Etter 1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge.

Allerede i september var regjeringspartiene og KrF enige om at fylkeskommunene skal få nye oppgaver blant annet innen områder som kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk, forskning, samferdsel, planlegging og kultur.

Fakta om oppgaver i nye regioner Ekspandér faktaboks Nordområdene: Finnmark og Troms får større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

Integrering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

Alle oppgaver i dagens fylkesmannsembete innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunen.

Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket overføres fra stat til fylkeskommune.

Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene.

Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

Utvikling av fiskehavner: Ansvaret flyttes fra stat til fylker

Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker», overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

Tilskudd til friskliv, mestring og læring samt tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet og midler i program for folkehelsearbeid overføres fra staten til fylkeskommunene. Skal utredes: Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f.eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert, som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

Barnevernet skal fortsatt være statlig, gjennom Bufetat, men det skal utredes videre om også barnevernet kan forvaltes av fylkeskommunen.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen. Kilde: NTB

Mens noen kritikere mente regjeringen skulle gått mye lenger i oppgaveoverføringen, mente andre at fylkene ikke vil klare enkelte av de arbeidsoppgaver staten til nå har hatt.

I ettermiddag ble den såkalte oppgavemeldingen fram, stortingsmeldingen der Mæland utdyper hva framtidas fylker skal ha ansvaret for.

– Dette er den største strukturendringen siden fylkeskommunene ble opprettet, sa Mæland ved innledningen til pressekonferansen, der hun la vekt på at dette er en reform som skal desentralisere og flytte oppgaver nærmere innbyggerne.

Overfører oppgaver

Mæland la også vekt på at de overfører arbeidsoppgaver innen næringsutvikling, landbruk, samferdsel, klima og miljø, kompetanse og integrering, kultur og folkehelse.

En av de store overføringene av arbeidsoppgaver er innen samferdsel. Fylkeskommunen skal nå selv få ansvar for å utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene.

– Noen mener at dette er en sentralisering, da mener jeg man har misforstått. Her flytter vi altså oppgaver fra staten ut til fylkeskommunene, sier Mæland.

Mæland sier det er i gang flere stor utredninger om overføring av oppgaver som ennå ikke er fullført.

SKUFFA: Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, var skuffa etter presentasjonen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Skuffelse ute i landet

I Elverum fulgte fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), overføringen fra Mælands pressekonferanse på telefonen sin.

– Det statsråden presenterer i dag, er brødsmuler. Vi er skuffa over at hun ikke flytter mer makt og myndighet til fylkene, sier Hagen.

Hans fylke slås sammen med Hedmark og blir til Innlandet fra 2020.

– Den røde tråden er at man gjør ikke noe helt, men flytter ut bare noen brøkdeler innen de enkelte områdene og flytter ut. Integrering og inkludering er ett eksempel.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), sier at det som ble lagt fram i dag var svært lite konkret, og at det bekrefter at regionreformen er dårlig forberedt.

I Møre og Romsdal er fylkesordføreren mer positiv. Jon Aasen (Ap) sier dette er gode tanker om alt blir gjennomført og mange statlige arbeidsplassar blir flytta ut til regionene.

– Forferdelig prosess

Senterpartiet har vært en kraftig kritiker av reformen. De ønsker flere oppgaver til fylkene, men de ønsker å beholde mindre fylker som i dag. Særlig har de vært kritiske til at flere fylker blir slått sammen mot deres vilje.

KRITISK: Senterpartiet og partiets leder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til regjeringens regionreform. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette har blitt en reform der det er tvang og sentralisering som er oppsummeringa, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han legger til:

– Dette har vært en forferdelig prosess der man har fått masse sånne rare fylker som ingen egentlig vil ha. Man gjennomfører koste hva det koste vil.

Også KS, som er kommunens og fylkeskommunenes organisasjon, er skuffa.

– Dette var som ventet. Vårt fokus nå er alt det man skal se på og utrede videre, som integrering, kultur og næring. Vi forventer at det kommer mer, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.