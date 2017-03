Undersøker jernbanestrekning

Bane Nor kan ikke gi noe svar på hvorfor kjøreledningen på det nye dobbbeltsporet ved Mjøsa ikke tåler mer enn 130 km/t. Strekningen har 200 km/t som maksgrense. Banesjef Anders Nikolaisen i Bane Nor sier at eksperter nå skal undersøke strekningen.