Frykter han må pendle 36 mil

– Jeg kan bo hos en kompis noen netter, men hvis ikke jeg får meg hybel snart må jeg dagpendle hjem til Oslo. Det er 18 mil, og tar over to timer en veg. Det sier 20 år gamle Mutasim Billah, som er fersk student på psykologistudiet ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.

Det er mange som trenger tak over hodet i høst; etter studiestart står over 340 på venteliste for å få studentbolig ved de ulike studiestedene, hele 200 av disse skal studere på Lillehammer.

Første natten er heldigvis berget, da er hele studiegruppa samlet på hotell, men fra tirsdag av er tilværelsen mer uviss. – Kompisen min har en hybel som er veldig liten, så det er ikke holdbart å overnatte der lenge, sier han.

20-åringen, som hadde en rolle i sesong 4 i serien Skam, var forberedt på å begynne å studere i Tromsø, men så kom han likevel inn i Lillehammer. Da startet jakten på hybel litt seint, forteller han. Han har prøvd ulike metoder for å skaffe seg bolig, både å tromme sammen en gjeng for å leie en leilighet sammen, søke på ulike nettsteder og også engasjere mamma til å lete. Foreløpig har det ikke gitt resultater, men han er optimistisk på at det kommer til å løse seg til slutt. – Nå prøver jeg å samle en gruppe av mine nye medstudenter for å se om vi kan leie noe sammen, sier han.

Ikke bekymret

Leder i Studentforeningen STINN, Gaute Myhren Kornberg. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD

Leder av Studentorganisasjonen i Innlandet, Gaute Myhren Kornberg, er ikke urolig. Han tror det kommer til å løse seg, men sier at hvis det går mer enn to uker uten at folk har fått et sted å bo, begynner det å bli alvorlig. – Det pleier imidlertid å dukke opp færre studenter enn de som har fått plass, og det løser mye av problemet, sier han.

Ansvarlig for studentboligene på Lillehammer, Geir Monsen, sier at årsaken til boligmangelen er at det er flere studenter som søker seg til byen i år. – Det gjør at selv om det er bygd flere nye studentboliger står flere på venteliste ennå.

– Men det pleier å løse seg utover høsten, sier Monsen.