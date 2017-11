Tre til sjukehus etter utforkjøring

Tre personer ble kjørt til sjukehus etter en utforkjøring på rv 2 like nord for Braskjereidfoss i Våler i dag tidlig. Det var glatt på riksvei 2 der ulykka skjedde og politiet opplyser at det er svært glatt på mange veier i Innlandet nå.