Frykter E6-forsinkelse i Stange

Frp frykter at E6 gjennom Stange kan bli forsinket etter at planutvalget i Stange kommune sa nei til Nye veiers reguleringsplan for Uthuskrysset. Flertallet mener forslaget er for dårlig. Nye veier vil ikke senke vegen, men bruke støygjerder