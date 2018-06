Frykter at istunnel ved Galdhøpiggen skal smelte i ekstremvarmen

Istunnelen ved Juvasshytta i Jotunheimen er en del av opplevelsessenteret Klimaparken 2469, ikke langt unna Galdhøpiggen i Jotunheimen. Selv om området ligger 1800 meter over havoverflaten, har det ikke sluppet unna det varme sommerværet i mai: Temperaturen har jevnt over ligget 6,4 grader over normalen.

Istunnelen Mimisbrunnr er en del av Klimaparken, og den ble åpnet i 2012. Tunnelen, som blant annet inneholder et eget auditorium hogget ut i is, ligger nå under seks-sju meter med is. Men siden 2012 har iskappa blitt halvert.

NORGES ELDSTE: Det at isen smelter, har gjort at kulturminner som har ligget godt bevart, kommer fram i lyset. Denne skoen ble funnet i Jotunheimen i 2006, og er rundt 3400 år gammel. Foto: klimapark2469.no

Frykter at isen kan smelte helt

– Vi frykter at isen kan smelte raskt, og i verste fall allerede i sommer, sier naturveileder i Klimaparken 2469, Dag Inge Bakke.

Derfor har isen og snøen over den femti meter lange tunnelen nå blitt dekket av en tjukk plastduk, som skal gjøre at isen ikke smelter så raskt. Etter å ha hatt duken på plass i rundt to uker, har området rundt duken smeltet 40–50 cm mer enn det som er dekket.

– Vi vil merke mer utover sommeren. Når snøen rundt blir møkkete, vil den smelte raskere, mens det som ligger under duken vil holde seg bedre, sier Bakke.

BLI MED INN: Slik så det ut i istunnelen da NRK besøkte stedet i 2016. Istunnelen er hakka ut og formet for hånd med blant annet isøkser. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Slik så det ut i istunnelen da NRK besøkte stedet i 2016. Istunnelen er hakka ut og formet for hånd med blant annet isøkser.

Ekstremt mai-vær

Bjørn Samseth, forskningsleder i klimaforskningssenteret Cicero, sier at været vi har hatt i mai er helt ekstremt. Han forteller at maimåneden er den varmeste så lenge målingene har pågått.

Det at det kan være varmt i været i en periode er ifølge Samseth ikke så alvorlig i seg selv, men han sier at rekorden er mye høyere enn forrige rekord. Også høyfjellsklimaet blir påvirket av varmen.

– Det at vi har varmt vær i ny og ne, er ikke så farlig i seg selv. Men får vi mange år med slik ekstrem varme, vil ikke naturen takle det så godt. Vi ser det allerede, det biologiske mangfoldet er i endring, sier han.

– Men hva med helårsisen, som vi har en del av i Norge, hva skjer med den?

– De fleste isbreene i Norge har blitt mye mindre de siste årene. Hvor mye hver bre smelter, vil avhenge av lokale værforhold. Men akkurat nå ser vi at vintrene blir litt mildere enn somrene, og det gjør at isbreer vil påvirkes raskt, sier han.