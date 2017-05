Frp-leder i retten etter påstand om voldsbruk

Det var i mai i fjor at det oppstod en heftig diskusjon på et styremøte i Ringsaker Frp.

Årsaken skal ha vært en strid om posisjoner, og lokalpolitiker Hans Kristian Arnkværn, som også ville på Stortinget, ble beskyldt av ledelsen i Hedmark Frp for å ha tydd til vold og trusler under møtet.

Dette har Arnkværn benektet, og mener det skyldes en langvarig maktkamp i Hedmark Frp med sjikane og hets. Arnkværn ble i ettertid ekskludert fra partiet på livstid.

Krever erstatning fra eget parti

Ærekrenking

SØKSMÅL: Advokat Per Danielsen er advokat for Hans Kristian Arnkværn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Saken som starter i Hedmarken tingrett tirsdag, går på det Arnkværn mener er ærekrenkende uttalelser fra leder i Hedmark Frp Johan Aas.

– Søksmålet dreier seg om påstander om at Arnkværn brukte vold på et styremøte i Ringsaker Frp, og at Aas har gått ut i media og forsterket denne påstanden om voldsbruk, sier Arnkværns advokat Per Danielsen.

Danielsen mener at bak det hele ligger det et skittent politisk spill.

– Nå har det vel i ettertid kommet frem at det som ligger under er en maktkamp hvor det brukes skitne metoder for å få ram på en politiker som stiller til valg til Stortinget, sier Danielsen.

Han viser til at dette skjedde midt inne i nominasjonsprosessen og at det var tydelig at noen som ikke ville ha Arnkværn som konkurrent brukte slike metoder.

– Ødeleggende

TIL SAK: Hans Kristian Arnkværn har gått til sak mot Frp. Foto: Privat

Danielsen legger til at det etter hans mening er svært alvorlige anklager som er kommet mot Arnkværn.

– At Arnkværn blir beskyldt for vold er helt ødeleggende for hans politiske karriere. Han mistet jo nå muligheten til å bli nominert til Stortinget. Så det er veldig alvorlig for politikere å få slike uriktige anklager mot seg, sier Danielsen.

Danielsen sier de vil kreve oppreisning, men vil ikke si noe om størrelsen på beløpet. Han viser til at det er retten som fastsetter dette etter skjønn.

Vil ikke kommentere

Fylkesleder Johan Aas sier til NRK at han ikke vil kommentere saken i forkant.

– Vi har bestemt oss for ikke å gi kommentarer på selve saken før den starter. Vi får høre hvilken anklager som kommer og forsvare oss mot de, sier advokat Trond Halland som representerer Aas.

Arnkværn går også til sak for å få tilbake medlemskapet i Frp, men det behandles ikke i denne saken.

Det er satt av tre dager til saken som starter tirsdag i Hedmarken tingrett. Spørsmålet om ekskludering kommer opp som egen sak trolig til høsten.