Det har Hedmarken tingrett slått fast.

Hans Kristian Arnkværn gikk til sivil sak mot lederen i Hedmark Frp etter uttalelser Aas kom med i kjølvannet av et styremøte i Ringsaker Frp den 16. mai i fjor.

Arnkværn var der i tottene på et annet medlem i Ringsaker Frp og Arnkværn ble ekskludert fra partiet. Aas uttalte i forbindelse med saken at Frp ikke kunne ha medlemmer som «»tydde til vold».

Ærekrenkende

TAPTE: Hans Kristian Arnkværn (til venstre) tapte saken i Hedmarken tingrett. Her med advokat Per Danielsen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Arnkværn mente at uttalelsene var ærekrenkende og krevde oppreisning. Retten har derimot funnet at Arnkværn skal betale Aas saksomkostninger på 465.000 kroner, og Aas frifinnes.

Hedmarken tingrett viser i dommen til at samtlige vitner på det fatale styremøtet mente at Arnkværn hadde opptrådt fysisk aggressivt på en måte som kan karakteriseres som "forsøk på vold" og at det oppstod " tilløp til vold", og at seks av åtte vitner også så at Arnkværn dyttet til den andre personen, noe som kunne utviklet seg til en voldsepisode.

Retten mener at Aas sine uttalelser i etterkant ikke gir grunn til noen erstatning. Retten mener Arnkværn opptrådte på en fysisk agressiv måte som kan karakteriseres som "forsøk på vold" og at det "oppsto "tilløp til vold".

Avviser komplott

I dommen slås det også fast at sanne ytringer om politikeres adferd på politiske møter har sterk allmenn interesse og vernes av ytringsfriheten.

Retten viser også til at Arnkværn sjøl har søkt offentlighetens lys og at Aas som fylkesleder har et legitimt behov for å ivareta partiets interesser ovenfor offentligheten og internt i forhold til eksklusjonssaken.

Arnkværn og hans advokat Per Danielsen sa i retten at det hele dreide seg om et komplott og at eksklusjonssaken dreide seg om et politisk spill. De plasserte stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen sentralt i dette komplottet.

Johnsen har på det sterkeste avvist dette. Retten har kommet fram til at det ikke er holdepunkter for noe slikt.

Bortkastet

Arnkværns advokat Per Danielsen reagerer sterkt på dommen.

– Hele rettsforhandlingen har vært helt bortkastet. Det er ikke prøvet noe av det som saken gjelder. Det skyldes at dommeren mener at en beskyldning om å ty til vold bare skal tolkes som en beskyldning om tilløp til vold. Da leses norsk på en måte som de fleste i Norge ikke gjør, hevder Danielsen.

Han mener det er et klart grunnlag for en anke i denne saken.