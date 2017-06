Johnsen er blitt pekt ut som sentral i et komplott for å bli kvitt Hans Kristian Arnkværn fra stortingslista til Hedmark Frp og at han driver med ryktespredning og bakvaskelser. Arnkværn ble ekskludert fra partiet på livstid etter angivelig voldsbruk på et styremøte i Ringsaker Frp der nettopp nominasjonen til Stortinget var tema. I ettertid har Arnkværn saksøkt fylkesleder Johan Aas for ærekrenkelser etter uttalelser om at Arnkværn tyr til vold.

Les: Johnsen må vitne etter beskyldninger om komplott

Les: Stortingsrepresentant beskyldes som arkitekt i komplott

Avviser komplott

Johnsen avviste på det sterkeste at han har vært del av et komplott mot Arnkværn.

– Jeg var ikke på styremøtet der det skjedde eller i fylkesstyremøtene der saken ble behandlet. Jeg vet at det er forsøkt å dra meg inn i dette, men jeg har ikke noe med saken å gjøre, sa Johnsen.

Han mente tvert imot at han fikk Arnkværn inn i politikket og snakket han fram.

– Jeg var glad for at jeg fikk en til å ta over meg i lokalpolitikken. Jeg har aldri opplevd Arnkværn som en trussel eller konkurrent.

Johnsen mener Arnkværn ødela for seg sjøl ved å være så konfronterende.

Tor Andre Johnsen var den første som tok kontakt med partiet sentralt etter styremøtet i Ringsaker Frp der Arnkværn skal " ha tydd til vold", slik fylkesleder Johan Aas har formulert det.

– Det er min klare plikt å rapportere om en så alvorlig hendelse. Jeg har aldri opplevd at det har vært i ferd slåsskamp på et politisk møte før, sa Johnsen.

Han beskrev også hendelsen på et festival der han hevdet at Arnkværn var aggressiv. Dette rapportere han til fylkesledelsen.

– Jeg gjorde det for å være forberedt på alle eventualiteter som den vi er oppe i nå med en offentlig skittentøyvask, sa Johnsen.

Han benektet at han ville at saken skulle bli offentlig kjent. Advokat Danielsen som representerer Arnkværn la i retten fram en mail fra vaktselskapet som ikke hadde rapport om noen alvorlig hendelse denne kvelden, men at vakta viste bort to personer.

Arnkværn avviste Johnsens framstilling om at han var agressiv mot Johnsen og at han helst ville hjem. – Det var kun en diskusjon, sa han.

Les: Offentlig skittentøyvask i Frp: – Nye beskyldninger om vold

Johnsen mener saken skader Frp.

Vil straffe Johnsen med bot

Advokat Danielsen kjørte Johnsen hardt på hvorfor Johnsen ikke møtte personlig. Johnsen viste til kort innkalling og at han ikke fikk fri fra Stortinget.

– Jeg ville fått store problemer om jeg forlot Stortinget uten permisjon, sa Johnsen.

Advokat Per Danielsen varslet i retten at han vil begjære rettergangsbot for Johnsen fordi han ikke møtte personlig i retten. Johnsen fikk av retten medhold i å vitne på telefon.

Saken oppdateres.